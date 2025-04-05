Christopher Nolan'ın filmine daha vizyona girmeden övgü yağdı
Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filmi meraklı bekleyiş sürüyor.
Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey için geri sayım başladı. Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve Oppenheimer ile Oscar kazanan Christopher Nolan'ın yeni filmi, daha vizyona girmeden övgü topladı.
Universal'in dağıtımdan sorumlu yöneticisi Jim Orr, CinemaCon etkinliğinde merakla beklenen film hakkında konuştu.
Nolan'ın "vizyoner" bakış açısından övgüyle bahseden Orr "Bu filmin Homeros'un bile gurur duymasını sağlayacak bir şaheser olacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.
KADRODA KİMLER VAR?
Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.
Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak "Oppenheimer"da fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie ve X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth dahil oldu.
FİLMİN KONUSU
İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alacak The Odyssey filminin çekimleri yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da "keçi adası" diye bilinen Favignana'da başlayacak.
Filmin bir bölümü de Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleşecek. Çekimler ardından Birleşik Krallık ve Fas da sürecek.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı film, Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarına taşıyacak ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime girecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Christopher Nolan
- Film