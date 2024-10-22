Christopher Nolan'ın yeni filmi için geri sayım başladı: Tom Holland kadroda
Örümcek Adam serisinin yıldızı Tom Holland, Christopher Nolan'ın bir sonraki filminin kadrosuna katılmak için görüşmeler yapıyor.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Tom Holland, detayları gizli tutulan filmde rol almak üzere görüşmelere başladı. Ünlü oyuncu, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde filmde Matt Damon'la birlikte rol alacak.
Senaryosunu da Nolan'ın kaleme aldığı filmin, 17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi bekleniyor.
NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI
Öte yandan "Prestij", "Inception", "Kara Şövalya" ve "Interstellar" gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.
İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.
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