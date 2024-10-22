Christopher Nolan'ın yeni filmi için geri sayım başladı: Tom Holland kadroda

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan , yeni filmi için hazırlıklara başladı.

NOLAN İLK OSCAR'INI KAZANDI



Öte yandan "Prestij", "Inception", "Kara Şövalya" ve "Interstellar" gibi filmlerle tanınan yönetmen Nolan, kariyeri boyunca süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.



İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.