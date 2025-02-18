Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'den ilk kare yayınlandı!

KADRODA KİMLER VAR?



Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.

Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak "Oppenheimer"da fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie ve X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth dahil oldu.



FİLMİN KONUSU



İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alacak The Odyssey filminin çekimleri yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da "keçi adası" diye bilinen Favignana'da başlayacak.



Filmin bir bölümü de Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleşecek. Çekimler ardından Birleşik Krallık ve Fas da sürecek.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı film, Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarına taşıyacak ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime girecek.