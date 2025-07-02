Christopher Nolan'ın yeni filminin fragmanı sızdırıldı

Matt Damon'ın başrolünü üstleneceği The Odyssey filminin ilk fragmanı sızdırıldı. Christopher Nolan imzalı filmin yalnızca sinema salonlarında yayınlanması planlanan fragmanı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

The Odyssey filminin fragmanı, vizyona giren Universal imzalı Jurassic World Rebirth filminin vizyona girmesiyle birlikte yayınlanacak şekilde zamanlandı ancak sinemada çekilen görüntüler internete sızdırıldı.

70 saniye uzunluğundaki fragmanda Matt Damon'ın canlandırdığı Odysseus, oğlu Telemachus (Tom Holland tarafından canlandırılıyor) ve Jon Bernthal tarafından canlandırılan gizemli bir karakter kısaca gösteriliyor.

KADRODA KİMLER VAR?



Oppenheimer ile Oscar kazanan Christopher Nolan'ın yeni filminde Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o gibi isimler rol alacak. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak Oppenheimer filminde fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie ve X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth dahil oldu.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Filmin, 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.

