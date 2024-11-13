Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Oscar ödüllü oyuncu dahil oldu

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı filmde İngiliz oyuncu Tom Holland'ın da rol alacağı açıklanmıştı.

Nolan'ın yeni filmine son olarak Anne Hathaway ile Zendaya dahil oldu. Zendaya ile Anne Hathaway'in filmdeki rollerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Nolan'ın yeni projesinin konusu ise hala merak konusu.

YENİ İSİM



Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Lupita Nyong’o dahil oldu.

12 Yıllık Esaret filmiyle yıldızı parlayan ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan oyuncunun filmdeki rolüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

