Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Oscar ödüllü oyuncu dahil oldu

Oscar ödüllü "Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Nolan'ın yeni filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Filmin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Oscar ödüllü oyuncu dahil oldu

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı filmde İngiliz oyuncu Tom Holland'ın da rol alacağı açıklanmıştı.

Nolan'ın yeni filmine son olarak  ile dahil oldu. Zendaya ile Anne Hathaway'in filmdeki rollerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Nolan'ın yeni projesinin konusu ise hala merak konusu.

YENİ İSİM

Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Lupita Nyong’o dahil oldu.

12 Yıllık Esaret filmiyle yıldızı parlayan ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan oyuncunun filmdeki rolüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filmine Oscar ödüllü oyuncu dahil oldu - 1

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Nolan'ın yeni filminin 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmine Zendaya ve Anne Hathaway dahil oldu

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