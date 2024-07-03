Christopher Reeve’in oğlu Will Reeve yeni "Superman" filminde rol alacak

ABD'li oyuncu David Corenswet'in canlandırdığı yeni Superman filminin çekimleri sürüyor. James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Superman: Legacy" adındaki filmde Will Reeve'nin rol alacağı ortaya çıktı.

İlk dört Superman filminde Superman'i canlandıran Christopher Reeve'in ABC News muhabiri olan en küçük oğlu Will Reeve, filmde bir TV muhabirini canlandıracak.