Christopher Reeve’in oğlu Will Reeve yeni "Superman" filminde rol alacak

Unutulmaz Superman oyuncularından Christopher Reeve‘in oğlu Will Reeve, yeni Superman filminde rol alacak.

Christopher Reeve’in oğlu Will Reeve yeni "Superman" filminde rol alacak

ABD'li oyuncu David Corenswet'in canlandırdığı yeni Superman filminin çekimleri sürüyor. James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Superman: Legacy" adındaki filmde Will Reeve'nin rol alacağı ortaya çıktı.

İlk dört Superman filminde Superman'i canlandıran Christopher Reeve'in ABC News muhabiri olan en küçük oğlu Will Reeve, filmde bir TV muhabirini canlandıracak.

Christopher Reeve’in oğlu Will Reeve yeni "Superman" filminde rol alacak - 1

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak , 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

James Gunn paylaştı: Yeni Superman'den ilk kare

James Gunn paylaştı: Yeni Superman'den ilk kare

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