Christopher Reeve’in oğlu Will Reeve yeni "Superman" filminde rol alacak

ABD'li oyuncu David Corenswet'in canlandırdığı yeni Superman filminin çekimleri sürüyor. James Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Superman: Legacy" adındaki filmde Will Reeve'nin rol alacağı ortaya çıktı.
İlk dört Superman filminde Superman'i canlandıran Christopher Reeve'in ABC News muhabiri olan en küçük oğlu Will Reeve, filmde bir TV muhabirini canlandıracak.
Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak film, 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat