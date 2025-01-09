Çığlık 7 filminin çekimleri başladı

"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ"

Kevin Williamson, Çığlık 7'nin sete çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Ünlü yönetmen, paylaşımında "Çığlık hakkında paylaşım yapmamam gerekiyor. Ama hayatınızın en güzel günlerinden birini geçirdiğinizde bunu kendinize saklamak gerçekten zor oluyor. İnanılmaz ve yetenekli bir oyuncu kadrosu ve ekiple çalışarak ne kadar da olağanüstü bir gün geçirdim. On numara performans gösterdiler ve her adımında arkamı kolladılar. Bu fırsat için Wes Craven'a çok minnettarım. Onun hayatım ve kariyerim üzerindeki derin etkisi sonsuz. Ne gün ama! Yarın için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.