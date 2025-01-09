Çığlık 7 filminin çekimleri başladı
"Çığlık" (Scream) serisinin devam filmi için meraklı bekleyiş başladı. Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'nin çekimleri başladı.
Meşhur korku serisi Çığlık'ın yedinci filmi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosu tamamlanan filmin çekimleri başladı.
27 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin kadrosunda; Courteney Cox, Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi ünlü isimler rol alıyor.
Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'nin senaryosunu ise Guy Busick kaleme aldı.
"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİ"
Kevin Williamson, Çığlık 7'nin sete çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Ünlü yönetmen, paylaşımında "Çığlık hakkında paylaşım yapmamam gerekiyor. Ama hayatınızın en güzel günlerinden birini geçirdiğinizde bunu kendinize saklamak gerçekten zor oluyor. İnanılmaz ve yetenekli bir oyuncu kadrosu ve ekiple çalışarak ne kadar da olağanüstü bir gün geçirdim. On numara performans gösterdiler ve her adımında arkamı kolladılar. Bu fırsat için Wes Craven'a çok minnettarım. Onun hayatım ve kariyerim üzerindeki derin etkisi sonsuz. Ne gün ama! Yarın için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.
Öte yandan şimdiye dek birçok aksilik yaşanan Çığlık 7 filminde rol alacak olan Melissa Barrera, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı.
İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini duyurmuştu.
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