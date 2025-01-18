Çığlık 7 filminin çekimleri sürüyor: Joel McHale kadroda
"Çığlık" (Scream) serisinin devam filmi için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan Çığlık 7'nin kadrosuna Joel McHale katıldı.
Meşhur korku serisi Çığlık'ın yedinci filmi için meraklı bekleyiş başladı. Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'ye yeni bir oyuncu daha katıldı.
Çekimleri devam eden Çığlık 7'nin kadrosuna Joel McHale dahil oldu. Ünlü oyuncu, filmde; Sidney Prescott’ın eşi Mark Evans’ı canlandıracak.
27 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin kadrosunda; Courteney Cox, Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi ünlü isimler rol alıyor.
Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'nin senaryosunu ise Guy Busick kaleme aldı.
Öte yandan şimdiye dek birçok aksilik yaşanan Çığlık 7 filminde rol alacak olan Melissa Barrera, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı.
İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini duyurmuştu.
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