Çığlık 7 filminin çekimleri sürüyor: Joel McHale kadroda

Meşhur korku serisi Çığlık'ın yedinci filmi için meraklı bekleyiş başladı. Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'ye yeni bir oyuncu daha katıldı.

Çekimleri devam eden Çığlık 7'nin kadrosuna Joel McHale dahil oldu. Ünlü oyuncu, filmde; Sidney Prescott’ın eşi Mark Evans’ı canlandıracak.

27 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin kadrosunda; Courteney Cox, Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi ünlü isimler rol alıyor.



Yönetmen koltuğunda Kevin Williamson'ın oturduğu Çığlık 7'nin senaryosunu ise Guy Busick kaleme aldı.