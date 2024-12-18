Çığlık 7 filminin hazırlıkları sürüyor: Mason Gooding kadroda
"Çığlık" (Scream) serisinin devam filmi için hazırlıklar sürüyor. Oyuncu kadrosu şekillenen filme; serinin 5. ve 6. filminde rol alan Mason Gooding katıldı.
Meşhur korku serisi Çığlık'ın 7. filmi için çalışmalar sürüyor. Oyuncu kadrosu giderek şekillenen filme son olarak Mason Gooding katıldı.
Daha önce serinin 5. ve 6. filminde rol alan Gooding, Çığlık 7'de Chad Meeks-Martin rolünü bir kez daha canlandıracak.
27 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin kadrosunda; Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi ünlü isimler rol alıyor.
Serinin yaratıcı Kevin Williamson, filmin yönetmen koltuğunda oturacak.
Öte yandan Çığlık 7 filminde rol alacak olan Melissa Barrera, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı.
İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini duyurmuştu.
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