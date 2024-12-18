Çığlık 7 filminin hazırlıkları sürüyor: Mason Gooding kadroda

Meşhur korku serisi Çığlık'ın 7. filmi için çalışmalar sürüyor. Oyuncu kadrosu giderek şekillenen filme son olarak Mason Gooding katıldı.



Daha önce serinin 5. ve 6. filminde rol alan Gooding, Çığlık 7'de Chad Meeks-Martin rolünü bir kez daha canlandıracak.