Çığlık 7'den ayrılmıştı: Yönetmen Christopher Landon'dan açıklama
Çığlık serisinin 7. filminden Melissa Barrera ile Jenna Ortega'nın ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekilmişti. Landon, konuyla ilgili açıklama yaptı.
"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Bu olaydan günler sonra Jenna Ortega da ayrıldığını açıklamıştı.
İki başrol oyuncusunun ayrılığının ardından filmin yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'ten devralan Christopher Landon da projeden çekildiğini duyurmuştu.
"KABUSA DÖNÜŞEN RÜYA GİBİ BİR İŞTİ"
Landon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Sanırım 7 hafta önce Çığlık'tan resmen ayrıldığımı duyurmak için iyi bir zaman. Bu bazılarını hayal kırıklığına uğratacak, bazılarınıysa sevindirecek. Kabusa dönüşen rüya gibi bir işti. Ve bu işe dahil olan herkes için kalbim gerçekten kırıldı. Herkes için. Ama devam etme zamanı geldi. Wes'in mirasının gelişeceğini ve bölünmüş dünyanın gürültüsünü aşacağını ummaktan başka sohbete eklenecek daha çok şey var. Onun ve Kevin'in yarattığı şey inanılmaz bir şey ve onların ışıltısının tadını çıkarırken en kısa anı bile yaşamaktan onur duydum" ifadelerini kullanmıştı.
TEHDİT MESAJLARI ALMIŞ
Vanity Fair’e röportaj veren ünlü yönetmen, ayrılık kararıyla ilgili konuştu. Landon, Barrera’nın Filistin’e verdiği destek nedeniyle işten çıkarılması sonrası kendisine yöneltilen ağır suçlamalar ve tehditlerden dolayı projeden ayrıldığını söyledi.
Landon, sosyal medyada kendisine yöneltilen nefret dolu mesajlar arasında ölüm tehditleri aldığını “Bana, ‘Çocuklarını bulacağım ve onları çocuk katili desteklediğin için öldüreceğim.’ diyen mesajlar geldi" sözleriyle açıkladı.
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