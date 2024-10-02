Çığlık 7'nin vizyon tarihi açıklandı

Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle filmden çıkarılan Melissa Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı. Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği iddia edilmişti.

ÇIĞLIK 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Bu söylentilerin ardından seriye dönen ilk isim serinin ikonik oyuncusu Neve Campbell oldu. Courtney Cox da seriye geri dönecek.

Merakla beklenen filmin vizyon tarihi açıklandı. Çığlık serisinin yeni filmi, 27 Şubat 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

Serinin yaratıcı Kevin Williamson, filmin yönetmen koltuğunda oturacak.

Çığlık serisinini filmi 1996 yılında vizyona girdi ve Wes Craven filmin yönetmenliğini üstlendi.

