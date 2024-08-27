Cihat Tamer kimdir, kaç yaşında? (Cihat Tamer'in özgeçmişi)

Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu 26 Şubat 1943 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cihat Tamer,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı.



1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve TV dizilerinde oynadı. Sanatçı ÇASOD üyesidir.