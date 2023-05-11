"Çılgın Cuma 2" için hazırlıklar başladı

Mary Rodgers’ın 1972 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan ve çok tuhaf bir cuma günü bedenlerini değiştiren ayrı düşmüş bir anne-kız çiftinin etrafında dönen 2003 yapımı "Çılgın Cuma" filminin başrollerini Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan paylaşmıştı.



"Çılgın Cuma" filmi, 160.2 milyon dolar hasılat elde etmiş ve televizyonda da sık sık ekrana gelmişti.



Elyse Hollander’ın senaryosunu yazdığı "Çılgın Cuma 2" (Freaky Friday 2) için düğmeye basıldı. Bir dijital platformda yayınlanması plananan devam filminde Curtis ve Lohan'ın olması bekleniyor.



İlk filmin oyuncu kadrosunda yer alan Chad Michael Murray, Rosalind Chao ve Mark Harmon'ın devam filminde yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.

"HARİKA BİR ANNE OLACAK"



Öte yandan Jamie Lee Curtis, şimdilerde bebek bekleyen eski rol arkadaşı Lindsay Lohan'a övgüler yağdırmıştı.



Lohan'ın doğum öncesi partisinde çekilen fotoğrafları paylaşan Curtis, "Arkadaşım ve filmdeki kızım Lindsay Lohan büyüyor! Onun için çok heyecanlıyım. Harika bir anne olacak" demişti.