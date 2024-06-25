"Çılgın Cuma 2" setinden ilk kare: 21 yıl sonra bir aradalar

Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan, "Çılgın Cuma"nın devam filmi için 21 yıl sonra bir araya geldi. Çekimleri başlayan "Çılgın Cuma 2"den ilk set karesi de paylaşıldı.

"Çılgın Cuma 2" setinden ilk kare: 21 yıl sonra bir aradalar

Mary Rodgers’ın 1972 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan ve çok tuhaf bir cuma günü bedenlerini değiştiren ayrı düşmüş bir anne-kız çiftinin etrafında dönen 2003 yapımı "Çılgın Cuma" filminin başrollerini Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan paylaşmıştı.

160.2 milyon dolar hasılat elde eden ve sık sık  televizyonda da ekrana gelen yapımın devam filmi için hazırlıklar başlamıştı.

"Çılgın Cuma 2" setinden ilk kare: 21 yıl sonra bir aradalar - 1

"2025'TE SİNEMALARDA"

Elyse Hollander’ın senaryosunu yazdığı "Çılgın Cuma 2" (Freaky Friday 2) için yıllar sonra bir araya gelen Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan sete çıktı.

Walt Disney Stüdyoları tarafından paylaşılan fotoğrafta "Colemanlar geri döndü ve 2025'te sinemalara geliyor! Çılgın Cuma'nın devam filmi artık yapım aşamasında" ifadeleri kullanıldı.

21 yıl sonraki devam filminde Lohan Anna karakterine, Curtis ise Tess Coleman karakterini yeniden canlandıracak. 

Devam filminde Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky ve Rosalind Chao da kadroya geri dönecek.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak

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