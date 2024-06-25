"Çılgın Cuma 2" setinden ilk kare: 21 yıl sonra bir aradalar

Mary Rodgers’ın 1972 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan ve çok tuhaf bir cuma günü bedenlerini değiştiren ayrı düşmüş bir anne-kız çiftinin etrafında dönen 2003 yapımı "Çılgın Cuma" filminin başrollerini Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan paylaşmıştı.

160.2 milyon dolar hasılat elde eden ve sık sık televizyonda da ekrana gelen yapımın devam filmi için hazırlıklar başlamıştı.