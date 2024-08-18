Çılgın Hırsız 4'ün yönetmeninden canlı aksiyon uyarlaması sorusuna yanıt

"CANLI ÇEKİM VERSİYONU TAMAMEN FARKLI BİR ŞEY"

Chris Renaud, "Tanrım, umarım olmaz. Cevabım bu. Eğer böyle konuşmalar olduysa, ben bunlardan haberdar değilim" dedi ve ekledi:

"Ama benim için o dünyayı tanımlayan şey, animasyon olması ve yaptıklarımızın yanımıza kâr kalmasına izin vermesi. Bir Minyon'u otomat makinesine kilitlemek ya da Gru, Vector'a saldırdığında onu havaya uçurmak gibi. Bunlar gerçekten çizgi film fikirleri, tıpkı bir Bugs Bunny çizgi filminde olabilecekler gibi. Canlı çekim versiyonunu yaparsanız tamamen farklı bir şey haline geliyor. Şahsen benim için pek cazip değil. Yine de neler olabileceğini kim bilebilir? Ama benim bu konudaki kişisel görüşüm bu."