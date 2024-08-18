Çılgın Hırsız 4'ün yönetmeninden canlı aksiyon uyarlaması sorusuna yanıt

Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu alan "Çılgın Hırsız 4" gişede büyük bir başarı elde etti.
Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisinin son filmi, dünya çapında 5,4 milyar dolar hasılat elde ederek; 5 milyar dolar hasılatı aşan ilk animasyon serisi olarak tarihe geçti.
İlk iki Çılgın Hırsız'ı yöneten ve bu yıl 4. devam filmi için geri dönen Chris Renaud, Film Hounds dergisine röportaj verdi.
Disney'in animasyon klasiklerini canlı çekim filmlere dönüştürme trendi hatırlatılan yönetmen, "Minyonlar'ın (Minions) bu formata geçtiğini görmek ister misiniz?" sorusunu yanıtladı.
"CANLI ÇEKİM VERSİYONU TAMAMEN FARKLI BİR ŞEY"
Chris Renaud, "Tanrım, umarım olmaz. Cevabım bu. Eğer böyle konuşmalar olduysa, ben bunlardan haberdar değilim" dedi ve ekledi:
"Ama benim için o dünyayı tanımlayan şey, animasyon olması ve yaptıklarımızın yanımıza kâr kalmasına izin vermesi. Bir Minyon'u otomat makinesine kilitlemek ya da Gru, Vector'a saldırdığında onu havaya uçurmak gibi. Bunlar gerçekten çizgi film fikirleri, tıpkı bir Bugs Bunny çizgi filminde olabilecekler gibi. Canlı çekim versiyonunu yaparsanız tamamen farklı bir şey haline geliyor. Şahsen benim için pek cazip değil. Yine de neler olabileceğini kim bilebilir? Ama benim bu konudaki kişisel görüşüm bu."
Öte yandan ilk Çılgın Hırsız filmi 2010 yılında vizyona girmişti. Seride iki Minyonlar filmi de bulunuyor.
ÇILGIN HIRSIZ 4 HAKKINDA
Gru ve Lucy, kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte ailenin en küçüğü Gru Junior'ı kucaklarına almalarıyla yeni bir hayata başlarlar. Artık Gru'nun karşısında yeni bir düşmanı vardır; Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina.
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