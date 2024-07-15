"Çılgın Hırsız" serisi 5 milyar dolar hasılata ulaşan ilk animasyon serisi oldu

Gru ve sadık hizmetkarları minyonların yeni maceralarını konu alan Çılgın Hırsız 4 gişede büyük bir başarı elde etti. Serinin son filminin elde ettiği hasılatla birlikte, Çılgın Hırsız serisinin toplam hasılatı 5 milyar doları aştı.

Bu sayede, Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisi, 5 milyar dolar hasılatı aşan ilk animasyon serisi olarak tarihe geçti. Çılgın Hırsız serisi, popüler Shrek ve Oyuncak Hikayesi (Toy Story) filmlerini geride bırakmış oldu.

İlk Çılgın Hırsız filmi 2010 yılında vizyona girmişti. Seride iki Minyonlar filmi de bulunuyor.

ÇILGIN HIRSIZ 4 HAKKINDA



Gru ve Lucy, kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte ailenin en küçüğü Gru Junior'ı kucaklarına almalarıyla yeni bir hayata başlarlar. Artık Gru'nun karşısında yeni bir düşmanı vardır; Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina.