Çilli Bom ile tanınan Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti (Kenan Küçüközcan kimdir?)

14 Nisan 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970’li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayatını kaybetti. Bir oğlu olduğu öğrenilen ve uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi’nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da, yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi. Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.



YILIN ÜMİT VEREN ERKEK SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ



Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve "Kenan" ismiyle 45’lik plakları çıkan Küçüközcan’ın Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi. 1972 yılında "Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı"da seçilen bestekarın bir süre ABD’de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye’ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin’de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.