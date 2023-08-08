Cillian Murphy'den "Oppenheimer" hayranlarına: Yönetmen kurgusu için heveslenmeyin

"BU YÜZ YILIN EN İYİ FİLMİ"

"Oppenheimer", Paul Schrader ve Oliver Stone gibi sinemacılar tarafından övgülerle karşılanmıştı.



Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone, Oppenheimer'ı üç saat boyunca izlediğini ve Nolan'ın anlatımıyla sarmalandığını söylemişti. Stone, filmin senaryosunu da "çok katmanlı ve büyüleyici" bulduğunu sözlerine eklemişti.



Schrader ise, "Nolan hayranı değilim ama bu yıl sinemalarda tek bir film izleyecekseniz o da Oppenheimer olmalı. Bu yüzyılın en iyi, en önemli filmi" demişti.