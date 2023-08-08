Cillian Murphy'den "Oppenheimer" hayranlarına: Yönetmen kurgusu için heveslenmeyin

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" vizyona girdiği günden beri konuşulmaya devam ediyor.
Kadrosunda Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı, Christopher Nolan imzalı filmde Robert Oppenheimer'a hayat veren Cillian Murphy, Collider'a verdiği röportajda, filmin silinmiş sahneler ya da yönetmen kurgusu olmayacağını açıkladı.
"NOLAN FİLMLERİNDE SİLİNMİŞ SAHNE YOKTUR"
"Christopher Nolan filmlerinde silinmiş sahne yoktur" diyen Murphy, Oppenheimer'ın da istisna olmadığını belirtti.
Ünlü isim, "Bu yüzden onun filmlerinde DVD ekstraları yok çünkü senaryo filmin ta kendisi. Sonunda ne olacağını tam olarak biliyor. Hikayeyi değiştirmek için senaryoyla oynamıyor. Film bu" dedi.
"BU YÜZ YILIN EN İYİ FİLMİ"
"Oppenheimer", Paul Schrader ve Oliver Stone gibi sinemacılar tarafından övgülerle karşılanmıştı.
Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone, Oppenheimer'ı üç saat boyunca izlediğini ve Nolan'ın anlatımıyla sarmalandığını söylemişti. Stone, filmin senaryosunu da "çok katmanlı ve büyüleyici" bulduğunu sözlerine eklemişti.
Schrader ise, "Nolan hayranı değilim ama bu yıl sinemalarda tek bir film izleyecekseniz o da Oppenheimer olmalı. Bu yüzyılın en iyi, en önemli filmi" demişti.
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