Çin'de önemli keşif: Dünyanın en küçük kedisinin fosili keşfedildi

Doğu Çin'de bulunan antik bir mağara, bilim dünyasına önemli bir keşif sundu. Bilim insanları, Hualongdong mağarasında, ev kedisinden bile küçük bir pars kedisi türüne ait fosil kalıntılarına rastladı.



Çin Bilimler Akademisi araştırmacılarına göre, "Prionailurus kurteni" adı verilen bu tür, soyu tükenmiş bir pars kedisi türü ve insan avucuna sığacak kadar küçük. Tür, mağarada keşfedilen bir alt çene parçasından tanımlandı.



EN KÜÇÜK KEDİGİLLERDEN BİRİ

Annales Zoologici Fennici dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu kedinin boyutları, Güney Asya'da yaşayan paslı benekli kedi (Prionailurus rubiginosus) ve Afrika'nın kara ayaklı kedisi (Felis nigripes) gibi en küçük modern kedigillerle benzer. Modern türlerin maksimum baş ve vücut uzunlukları sırasıyla 48 cm ve 52 cm olarak tahmin ediliyor.



Araştırma ekibi, "Bu tür, Felidae ailesinin şimdiye kadar bilinen en küçük fosil üyesini temsil ediyor," ifadelerini kullandı. Keşif, yaklaşık 300 bin yıl önce başlayan Orta Pleyistosen döneminde kedigillerin geniş bir çeşitliliğe sahip olduğuna işaret ediyor.



İNSAN VE HAYVAN KALINTILARI BİR ARADA

Aynı mağarada daha önceki kazılarda, 300 bin yıl öncesine tarihlenen Homo sapiens fosilleri de bulunmuştu. Bu kalıntılar, Doğu Asya’daki en eski insan fosillerinden bazılarını oluşturuyor. Araştırmacılar, bu mağara sakinlerinin hem ilkel hem de modern insan özellikleri taşıdığını, Homo sapiens’e evrimleşme sürecindeki homininler olduğunu belirtiyor.



Çalışmanın ortak yazarı Jiangzuo Qigao, kedinin çene kemiğinde kasaplık izlerine rastlanmadığını ve bu nedenle mağara sakinlerinin kediyi besin kaynağı olarak kullanıp kullanmadığının belirsiz olduğunu ifade etti.



80'DEN FAZLA TÜRÜN İZLERİ BULUNDU

Son kazılarda, yaklaşık 20 eski insana ait fosiller ve soyu tükenmiş bir panda türü de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünün kalıntıları keşfedildi. Araştırmacılar, bu bulguların, antik insanların beslenme alışkanlıkları ve karşılaştıkları tehditlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.



South China Morning Post’a konuşan bilim insanları, “Bu bulgular, insanların evrimsel tarihini yeniden yapılandırmamız için kritik öneme sahip,” açıklamasını yaptı.