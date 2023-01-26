Çin'in Jingdezhen kenti ile kardeş kenti İznik hakkında belgesel çekildi

Çin’den İznik’e kadar uzanan binlerce yıllık seramik ve çini sanatının anlatıldığı “Çin’den İznik’e uzanan binlerce yıllık bir tutku: Mavi Beyaz Seramik Belgeseli”nde Çinli ve Türk sanatçılar, iki kentte yaşayan çini ve seramik sanatı hakkında konuştu. İznik ile Jingdezhen, 2017'de kardeş şehir protokolü imzaladı ve bu protokol Kasım 2021'de online olarak yenilendi.



Çinli porselen sanatçısı Gan Chunming "Kil, kendi karakteri ve kişiliği olan doğal bir elementtir. Yangtze Nehri'nin suları, birçok çömlekçi neslini yetiştirmiş ve bu çömlekçi nesiller de bu kültür ve mirası devralmıştır" dedi.



Türk seramik sanatçısı Adilcan Güven İznik’teki çini sanatı hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:



“İznik çinisi 15. yüzyılda ortaya çıkıyor. Bundan evvel, Doğu'dan gelen bütün sefirler, elçiler ve üst rütbeli insanlar, İmparatorluk Sarayı'na Çin porselenleri hediye ediyorlar. Çin porselenleri Osmanlılar tarafından büyük değer görüyor, günlük hayatlarında hem kullanılıyor hem de teşhir ediliyor. Daha sonra bu porselenlerden daha çok edinmek isteyen Sarayın talebi o zamanlarda İznik ustalarının kobalt oksidi veya laciverti denilen bileşeni İran'dan ithal etmesi ile karşılanıyor"



ESKİŞEHİR'DE SERAMİK KURSUNA KATILDI



Jingdezhen Seramik Üniversitesi Uluslararası Fakülte Dekanı Zhang Jingjing Türkiye’de katıldığı seramik kursu hakkında "2019'da Türkiye'ye giderek Anadolu Üniversitesi'ndeki bir seramik kampına katıldım. Eskişehir'de ve gittiğimiz diğer kentlerde seramiğin çevreyle entegre olduğu birçok örnek vardı" ifadelerini kullandı.



İznik Belediye Başkanı Yardımcısı Zeliha Peşte iki kentin nasıl kardeş olduğunu belgesele anlattı. Peşte belgeselde şunları söyledi:



"İznik tarihsel süreçte, İpek Yolu üzerinde bulunan bir bölgede yer almaktadır. Osmanlı Sarayı'nın kendi topraklarında Çini yapımı talebi üzerine, İstanbul'a coğrafi olarak yakın bir ilçe olan İznik'te de benzer üretimler gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla tarihte Çin ile kültürel bir bağımız var. 2017'de Çin'in Jingdezhen kenti ile kardeş şehir protokolü imzalandı. Kasım 2021'de bu protokolü online bir şekilde yeniledik. Kültürel etkileşimlerimiz bugün de devam ediyor."