Cinsel saldırıdan yargılanan Kevin Spacey suçsuz bulundu

"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"



Spacey, kısa süre önce verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti. ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.