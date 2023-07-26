Cinsel saldırıdan yargılanan Kevin Spacey suçsuz bulundu

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu.
Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden 63 yaşındaki Spacey suçsuz bulundu. 64 yaşındaki oyuncu mahkeme salonundan gözyaşları içinde ayrıldı. Oyuncu, kararın ardından menajerine ve ekibine sarıldı.
Bugün aynı zamanda oyuncunun 64. doğum günü.
Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 haftadır sürüyordu. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, bugün kararı açıkladı.
İngiliz şarkıcı Elton John da Spacey'nin davasında tanıklık yaptı. John, oyuncunun lehine ifade verdi.
"MEDYA BENİ CANAVARA DÖNÜŞTÜRDÜ"
Spacey, kısa süre önce verdiği bir röportajda, karşı karşıya kaldığı cinsel taciz suçlamalarında suçun en büyüğünün medyada olduğunu söylemişti. ZEITmagazine'e konuşan Spacey, medyanın kendisini bir canavara dönüştürdüğünü ileri sürerek, "Pek çok kişi, eğer beni desteklerse üstünün çizileceğinden korktu. Ama şu anda Londra'da bu suçlamalardan aklandığım anda beni işe almaya hazır insanlar olduğunu biliyorum. Bu gerçekleştiği anda, ilerlemeye hazırlar" ifadesini kullanmıştı.
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