Çıplak Silah efsanesi geri dönüyor

Filmden yeni kareler, Entertainment Weekly tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

The Naked Gun serisi Liam Neeson ile yeniden hayat buluyor. Pamela Anderson ise filmde Beth karakterine hayat verecek. Serinin dördüncü filmi 1 Ağustos'ta vizyona girecek.

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Akiva Schaffer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Paul Walter Hauser ve Kevin Durand gibi isimler rol alıyor. Pamela Anderson son olarak The Last Showgirl filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.

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