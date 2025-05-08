Çıplak Silah efsanesi geri dönüyor
Kült yapımlar arasına giren Naked Gun'ın (Çıplak Silah) devamı niteliğindeki filmden yeni kareler yayınlandı.
The Naked Gun serisi Liam Neeson ile yeniden hayat buluyor. Pamela Anderson ise filmde Beth karakterine hayat verecek. Serinin dördüncü filmi 1 Ağustos'ta vizyona girecek.
Filmden yeni kareler, Entertainment Weekly tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Akiva Schaffer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Paul Walter Hauser ve Kevin Durand gibi isimler rol alıyor. Pamela Anderson son olarak The Last Showgirl filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.
KONUSU
1988’de Leslie Nielsen’ın canlandırdığı unutulmaz dedektif Frank Drebin karakterinin oğlu olarak karşımıza çıkan Frank Jr., babasının izinden gidiyor.
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