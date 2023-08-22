Civan Canova'nın sanat çalışmaları "Damlalar" sergisinde

"CANOVA'NIN HAYATININ PARÇALARI BURADA"



Saltuk, sergide Canova'nın İstanbul ve Ankara temalı tablolarının yanı sıra kendi hayaliyle çizdiği çalışmalarının da yer aldığını belirterek, "Resimlerinde gerçekleri, kendi anılarına göre ve kendi hatırlamak istediği şekliyle resmediyor. Ziyaretçilerimiz bu sergide içerik olarak dayımın hayatına ve Türkiye'nin yakın geçmişine dair tarih parçalarının tuvale aktarılmış halini görebilir." ifadesini kullandı. Serginin açılmasında Canova'nın ailesinin yanı sıra birçok kişinin emeğinin bulunduğunu vurgulayan Saltuk şunları kaydetti:



"Ziyaretçilere unutamayacakları bir sergi deneyimi yaşatmayı başaracağımızı umuyoruz. Her gelen kişi, Civan Canova'nın ruhundan bir parça görme fırsatı bulacak. Evinden getirdiğimiz çalışma odası, fırçaları, tuvalleri, koltuğu, kısacası onun hayatının parçaları burada. Gelen herkese dayımı az da olsa tanıtma şansı yakalayabildiğimiz için çok mutluyum."



"Damlalar" sergisi 1 Eylül'e kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



CİVAN CANOVA KİMDİR?



Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna 1979'da başlayan Canova, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.



Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşındayken 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti.

