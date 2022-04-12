Çizgi roman kapaklarının ustası Aslan Şükür hayatını kaybetti

On yıllar boyunca çizdiği çizgi roman kapakları ile hayal dünyalarımızın kontağını çeviren Aslan Şükür, kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.



Unutulmaz çizgi roman kapaklarının usta çizeri “Altın Fırçalı Adam” olarak anılıyordu.



Haftada 45 bin satan Zagor,, Mister No, Mandrake,, Kızılmaske,,, Gordon,, “Teksas”, “Tommiks”, “Judas”, “Yüzbaşı Volkan”, “Karaoğlan”, “Tom Braks”, “Atlantis” gibi çok sayıda çizgiromanın kapağına imza attı.



Aslan Şükür’ün hayatı 2018’de “Altın Fırçalı Adam” adlı belgeselde anlatılmıştı.



Şükür, özellikle 80'li yıllarda Tay Yayınları'nın kapaklarındaki çizimleriyle önemli bir kuşağın hayal gücünün zenginleşmesine katkı sunmuştu.

