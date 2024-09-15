Clint Eastwood'un son filminin vizyon tarihi belli oldu

Son olarak "Cry Macho" (2021) filminin yönetmen koltuğunda oturan Hollywood'un yaşayan efsanesi Clint Eastwood, "Juror No. 2" filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenin filminin 1 Kasım'da vizyona gireceği açıklandı. Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği film, seçili salonlarda gösterilecek.

FİLM HAKKINDA

Sergio Leone imzalı Western filmleriyle parlayan oyunculuk kariyerine, 1970'lerden itibaren yönetmenliği de ekleyen Eastwood'un son filmi olduğu düşünülen yapım, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor.

2 numaralı jüri üyesi, jürinin kararını etkilemek ve kendi sırrını korumak için mi mücadele edeceği yoksa katıldığı adalet sistemine teslim mi olacağı konusunda ahlaki bir çıkmaza yakalanmıştır.

Yönetmenlik kariyerinde "Unforgiven", "Gran Torino", "Mystic River", "Million Dollar Baby" gibi birçok filme imza atan Eastwood'un yeni filminin başrollerinde Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Zoey Deutch ve Toni Colette yer alıyor.



İKİ KEZ OSCAR KAZANDI



94 yaşındaki Clint Eastwood iki kez En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı. Eastwood, 1993'te Unforgiven filmiyle, 2005'te ise Million Dollar Baby ile Oscar ödülüne layık görüldü.