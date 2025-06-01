Coco filmiyle tanınan Renee Victor hayatını kaybetti

Usta ismin kızları Raquel Victor ve Margo Victor, yaptıkları açıklamada "Renee muhtemelen Coco filmindeki Abuelita'nın sesi olarak tanınıyor. Ama çok sayıda kişi tarafından seviliyordu ve dünyanın dört bir yanında hayranları vardı. Onu tanıyan herkes onun anısını yaşatacak" ifadelerini kullandı.

RENEE VICTOR KİMDİR?

Renee Victor, 1938'de San Antonio'da doğdu. 1960'larda eğlence sektöründe kariyer yapmak için Teksas'ı terk etti. ER ve The Tony Danza Show gibi dizilerdeki rollerinin yanı sıra Victor; Coco, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi birçok projede seslendirme yaptı.