Coen Kardeşler yeniden birlikte çalışacak

"İhtiyarlara Yer Yok", "Fargo", "Arizona Junior" gibi filmlerle tanınan ve 2018 yılından sonra ayrı projelere odaklanan Coen Kardeşler, yeniden bir araya geliyor.

Coen Kardeşler yeniden birlikte çalışacak

Kariyerlerine 1984 yapımı "Kansız" (Blood Simple) filmi ile başlayan ve 34 yıl boyunca birlikte çalışan Coen Kardeşler, 2018 tarihli western antolojisi “The Ballad of Buster Scruggs”ın ardından ayrı projelere yöneldiler.

Joel Coen, 2021'de Shakespeare uyarlaması "The Tragedy of Macbeth"i çekerken; Ethan Coen ise "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" adlı uzun metrajlı belgesel filmi çekti.

Coen Kardeşler yeniden birlikte çalışacak - 1

Ünlü kardeşlerin, beş yıllık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Ethan Coen, Empire'ın Temmuz sayısında kardeşiyle yeniden birlikte çalışmaya başlayabileceklerini doğruladı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...