Coğrafi işaretli lezzetleriyle Çanakkale kahvaltısı işletmelerin menülerine girecek

AB tescilli ilk Türk peyniri olan Ezine peyniri ve Çanakkale domatesi ile ilin diğer kahvaltılık damak tatlarının süsleyeceği menünün markalaşması için paydaş kurumlar ve kuruluşlar tarafından çalışma başlatıldı.

Coğrafi işaretli lezzetleriyle Çanakkale kahvaltısı işletmelerin menülerine girecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan, Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsasının paydaş olduğu "Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor" adlı projeye devam ediliyor.

Tarihi ve turizmiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli (AB tescilli ilk Türk peyniri) Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberinin yanı sıra bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak gibi ürünlerden menü oluşturulacak

Coğrafi işaretli lezzetleriyle Çanakkale kahvaltısı işletmelerin menülerine girecek - 1

Kentte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, şefler ve gastronomi sektörüyle ilgili paydaşların katkılarıyla belirlenecek " kahvaltısı" menüsü daha sonra tüketicilere sunulacak.

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