Coğrafi işaretli lezzetleriyle Çanakkale kahvaltısı işletmelerin menülerine girecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsasının paydaş olduğu "Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor" adlı projeye devam ediliyor.



Tarihi ve turizmiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli (AB tescilli ilk Türk peyniri) Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberinin yanı sıra bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak gibi ürünlerden menü oluşturulacak

