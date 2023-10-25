"Çok Aşk" filminin galası yapıldı

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı "Çok Aşk" filminin galası dün yapıldı. Galaya, kültür, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Oyuncu Büşra Pekin, filmi geçen yıl aralıkta çektiklerini belirterek, "İstanbul'da, soğuk havada ama içimizi ısıtacak ekip arkadaşlarıyla çalıştık. Hasan Can Kaya'nın kaleme aldığı güzel bir senaryoydu" dedi.



İyi bir oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını dile getiren Pekin, "Karakterimi, ekibi ve hikayeyi çok sevdim. Filmde çok güleceğimizi biliyorum. Ancak duygusal tarafları da var, hüzünleneceğimiz anlar olacak. Çokça güleceğiz. Güzel bir film çıktığına inanıyorum" şeklinde konuştu.



Pekin, filmlerin sinemada izlenmesinin önemine de değinerek, bunun sinemaseverlerin sosyalleşmesine katkı saylayacağını ve insanın ruhuna iyi geleceğini söyledi.



"BİR İŞ İYİYSE O İŞİN İLGİ GÖRECEĞİNE DAİR İNANCIM VAR"



Hasan Can Kaya ise sinemaseverleri çok güzel bir filmin beklediğine dikkati çekerek, "İstanbul'un varoşlarında oturan genç bir karakterin bir şeyi takıntı derecesinde sevip onun peşinden gitmesiyle değişen hayatını ve fonda değişen Türkiye'yi anlatıyor. İnsanların çok beğeneceğini düşündüğüm bir film. 27 Ekim'de Türkiye ve dünyada bütün salonlarda gösterime girecek" ifadelerini kullandı.



Kaya, bunun ilk sinema filmi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bir iş iyiyse o işin ilgi göreceğine dair inancım var. Bu filmin de karşılık bulacağını düşünüyorum. Sinema yolculuğum bu filmle başlamış oldu. Çok güzel hayallerim var. Zaten çok hayalperest biriyim. Biz normal hayatta da kredi çekip hayallerinin peşinde koşan insanlarız. Adrenalin dolu bir hayatımız var. Dolayısıyla bu hayallerin ne kadarı gerçekleşirse o kadar mutlu olurum. Hayallerimizin peşinden gitmeye inancımız tam. Peşinden gidersek hayalimizin olacağına inancımız tam. Ama finalde ne olur bilmiyorum. Bunu hayat gösterecek. Hayırlısı olur inşallah."



"ÇOK AŞK"

Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında hayata geçirilen filmin oyuncu kadrosunda, Barış Yıldız, Ege Aydan, Şebnem Sönmez, Uğur Yücel, Bahtiyar Engin ve Berkan Şal da bulunuyor.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Coşkun, en büyük hayali komedyen olup film yapmak olan genç bir adamdır. Ağabeyi İrfan ile korsan film satarak geçimini sağlayan Coşkun'un yaşamı, hayatının aşkı Ayla ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Senaryo yazıp, en büyük tutkusu olan sinemayla ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Coşkun, aynı zamanda Ayla'nın da gönlünü kazanmaya çalışır."