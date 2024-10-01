Coldplay'den albüm açıklaması: Yalnızca 12 albümümüz olacak

İngiliz rock grubu Coldplay'in 10'uncu albümü "Moon Music" 4 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak. Grubun solisti Chris Martin, Coldplay'in geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Martin "Sadece 12 albüm yapacağız. Evet, söz veriyorum" dedi ve ekledi: "Çünkü daha azı daha fazladır ve bazı eleştirmenlerimize göre daha azı daha da fazla olacaktır! Bu sınıra sahip olmamız gerçekten önemli."



Martin, grubun neden kendi kendine bu sınırı koyduğunu vurgulayarak, "Bu sınırın olması kalite kontrolünün şu anda çok yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

