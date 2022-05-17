Coldplay'den daha sürdürülebilir turne sözü

Coldplay iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez turneye çıktı. Grubun “Music of the Spheres” turnesi Coldplay'in 2016'dan beri ilk turu, ancak grubun turlara ara vermesi aslında COVID-19 pandemisinden önce başladı. 2019'da yayınlanan Everyday Life'ın yayınlanmasının ardından Coldplay, çevresel kaygıları öne sürerek turneye çıkmama kararı aldı. Ama şimdi grup geri döndü ve bu mevcut turu “mümkün olduğunca sürdürülebilir ve düşük karbonlu” hale getirme sözü verdi. Coldplay’in bu kararı son turnesinde sponsor olarak Finlandiyalı biyoyakıt şirketi Neste’yi sponsor alması nedeniyle yoğunlaşan eleştirilerin ardından geldi. Eleştiriler Coldplay’in Neste’nin ‘yeşil yıkama’sına vesile olduğu yönündeki iddialar nedeniyle gelmişti.

Coldplay'in solisti Chris Martin ve baş gitaristi Jonny Buckland, kısa süre önce All Things Thoughed'dan Michel Martin ile grubun bu iddialı hedefe nasıl ulaşmayı planladığı hakkında konuştu.

ENERJİ, ZIPLAMAYLA DOLAN PİLLERDEN GELECEK



“Büyük binalarda ve stadyumlarda çalabildiğimiz için çok şanslıyız ve bu, insan ilişkileri açısından inanılmaz bir şey. Ama ayrılırken ya da gelirken... kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak çok fazla enerji tüketimi var. Bir şehirde bir etkinlik yaptığınızda büyük bir etkisi olduğunu ve oraya gitmek için herkesin seyahat etmesi gerektiğini son turumuzda fark ettik. Bazı şeyleri deneyebildiğimiz için çok şanslıyız. Bir dahaki sefere tur yaptığımızda, işleri biraz daha çevreci bir şekilde nasıl yapabileceğimizi düşünmeliyiz” diyen Chris Martin bu konuda buldukları çözümü şöyle açıklıyor: “Bunu bir röportajda söyledikten sonra tüm mucitler ve düşünürler bize ulaştılar ve zıpladığınızda enerji üreten bir zemin tasarladıklarını ve bunu pillere aktarabildiklerini söylediler. Biz de denemeye karar verdik.” Coldplay bu pillerden yararlanmak için her yarım saatte bir House of Pain'in “Jump Around” şarkısını çalıyor ve konsere gelen herkesi zıplamaya çağırıyor. Böylece gelenler ihtiyaç olan enerjiyi kendileri yaratıyor.