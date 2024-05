Colin Farrell ile Ben Stiller aynı projede buluşuyor

Yönetmen Andrew Haigh, yeni filminin başrollerini belirledi. Jerome Loving'in "Jack and Norman: A State-Raised Convict and the Legacy of Norman Mailer's 'The Executioner's Song" adlı kitabından uyarlanan gerçek suç hikayesinde Ben Stiller ve Colin Farrell rol alacak.

Ben Stiller, filmde Norman Mailer karakterini canlandırırken; Colin Farrell da Jack Henry Abbott'u canlandıracak.

Senaryosunu Andrew Haigh ve Alexis Jolly kaleme aldığı “Belly of the Beast” film; 1980'lerin New York'unda, kötü şöhretli edebiyat devi Norman Mailer (Stiller) ile onun himayesi altındaki Jack Henry Abbott (Farrell) arasındaki beklenmedik dostluğu konu alıyor.