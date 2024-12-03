Colman Domingo ile Sydney Sweeney yeniden aynı projede
Emmy ödüllü HBO dizisi Euphoria'da birlikte rol alan Colman Domingo ile Sydney Sweeney, "Scandalous!" adlı filmde yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
Oscar adayı Colman Domingo, Scandalous!'la ilk yönetmenlik denemesini yapmaya hazırlanıyor. Ünlü isim, Deadline'a verdiği röportajda yeni filmi hakkında konuştu.
Sammy Davis Jr. ve Kim Novak arasındaki parçalanmış aşk hikayesini anlatacağı filmin prodüksiyonuna 2025 yazında başlamayı planladığını söyleyen Colman Domingo, başrolde Sydney Sweeney'nin rol alacağını açıkladı.
"TATLI BİR FİLM YAPACAĞIZ"
55 yaşındaki aktör, "Amacımız, ikimizin de Euphoria'yla işi bittikten hemen sonra çekmek. Bu yüzden umarım gelecek yıl, muhtemelen önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde hazırlıklara başlayacağım" dedi.
Domingo, "Ve sonra umarım aşk ihtimali hakkında güzel, tatlı bir film yapacağız. İnsanların gözü önünde, mahremiyete sahip olmaya çalışmak, aşka sahip olmaya çalışmak, bir hayata sahip olmaya çalışmak... Bence bu Sydney ve benim çok iyi bildiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.
"AKLINA BEN GELDİM"
Sydney Sweeney'e övgüler yağdıran ünlü oyuncu "İşin güzel tarafı Sydney Sweeney, yapımcılığını üstlendiği bu projeye beni yönetmen olarak getirdi" dedi ve ekledi:
Proje onun eline geçti ve kendisiyle çalışacak iyi bir yönetmen düşündüğünde aklına ben geldim. Senaryoyu okudum ve bazı notlar aldım. Bir sayfasını yeniden yazdım. Çok beğendi. Böylece Sammy Davis Jr. ve Kim Novak arasındaki bu parçalanmış aşk hikayesini birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda görüşmeye başladık.
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