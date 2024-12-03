Colman Domingo ile Sydney Sweeney yeniden aynı projede

Domingo, "Ve sonra umarım aşk ihtimali hakkında güzel, tatlı bir film yapacağız. İnsanların gözü önünde, mahremiyete sahip olmaya çalışmak, aşka sahip olmaya çalışmak, bir hayata sahip olmaya çalışmak... Bence bu Sydney ve benim çok iyi bildiğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.

"AKLINA BEN GELDİM"

Sydney Sweeney'e övgüler yağdıran ünlü oyuncu "İşin güzel tarafı Sydney Sweeney, yapımcılığını üstlendiği bu projeye beni yönetmen olarak getirdi" dedi ve ekledi:

Proje onun eline geçti ve kendisiyle çalışacak iyi bir yönetmen düşündüğünde aklına ben geldim. Senaryoyu okudum ve bazı notlar aldım. Bir sayfasını yeniden yazdım. Çok beğendi. Böylece Sammy Davis Jr. ve Kim Novak arasındaki bu parçalanmış aşk hikayesini birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda görüşmeye başladık.