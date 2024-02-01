Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor

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Burada uzmanlarca yapılan incelemede küpün Roma dönemine ait, milattan sonra 2-3 yüzyıllarda çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin saklanmasında kullanıldığı belirlendi.



Küp, Çorum Müzesi bahçesinde ziyarete açıldı.







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