Çorumlu heykeltıraş New York'taki sergide Türkiye'yi temsil edecek

Eroloğlu, New York'taki sanat sempozyumuna dünyanın her yerinden sanatçıların davet edildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Beni de davet ettiler. Kartal heykelimle katılmak istedim. Üzerinde çalıştığım heykeller de var. Kartal heykelimde doğanın kavgası, insanların birbirine zarar vermesi ve yer altı kaynaklarının zenginliğini anlatmak istedim. UNESCO beni davet etti. New York'ta inşallah güzel bir sergi bekliyor bizi. Orada doğamı, tarihimi, kültürümü anlatacağım. Boğazkale'ye de bir faydam olur inşallah."