Çorumlu heykeltıraş New York'taki sergide Türkiye'yi temsil edecek

"ŞİMDİYE KADAR 800 CİVARINDA HEYKEL YAPMIŞIMDIR"



Eroloğlu, işini çok sevdiğini ve ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.



Heykeltıraşlığa 6 yaşında başladığını, Bakanlıktan ödül almasının ardından üniversitede özel eğitim görmesinin bu işte önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Eroloğlu, bu süreçte kendisini bulmaya ve sanatla daha çok buluşmaya çalıştığını belirtti.



Zamanla kendi eserlerini ortaya çıkardığını, İstanbul ve Ankara ile Almanya'da kişisel sergiler açtığını dile getiren Eroloğlu, "Şimdiye kadar 800 civarında heykel yapmışımdır, her biri dünyanın bir ucunda. Yaptığım heykelleri turistlere, sanatseverlere, koleksiyonerlere satıyorum. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da, İtalya'da, Avusturya'da, Fransa'da heykellerim var" dedi.



Bazı eserlerini satmaya kıyamadığını, "Doğanın kavgası" adını verdiği, iki kartalın karşılıklı mücadelesini simgeleyen heykelinin de bunlardan biri olduğunu belirten Eroloğlu, "New York Art Symposium"a bu heykelle katılacağını dile getirdi.

