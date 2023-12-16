Çorum'un asırlık taş binası yeniden kütüphane olarak hizmet verecek

Çorum Belediyesince yürütülen ve sonuna gelinen restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği millet kütüphanesi olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek. Nostaljik görünümlü mobilyalarla dekore edilecek binada öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitlenin istifade edeceği binlerce kaynağa yer verilecek.



BİNA YIL SONUNDA KÜTÜPHANE OLARAK HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz tescili bulunan taş binanın, Çorum'un en kıymetli binası olduğunu söyledi. Binanın Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna işaret eden Aşgın, "Cumhuriyet'imizin kurulduğu, savaştan çıktığımız yıl ecdadımızın neyi hedeflediğini göstermesi bakımından son derece önemli bir bina. Biz burayı ilk kurucu iradenin düşüncesine uygun şekilde yeniden dizayn etmek istedik. Üst katı Belediye Başkanlığı makamı olarak muhafaza edeceğiz. Alt katla ilgili kütüphane tasarrufumuz oldu." bilgisini verdi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getiren Aşgın, "7 gün 24 saat açık olan, ışıkların hiç sönmediği bir kütüphane olarak hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı başlattık, ihale süreçleri tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla burayı kütüphane fonksiyonuyla açılır hale getireceğiz. Gençlerimizi burada kitapla medeniyetimizin dokusuyla buluşturacağız. 2024'ün ilk günleriyle resmi açılışını yapacağız." diye konuştu. Binanın, "Çorum Belediyesi Millet Kütüphanesi" adıyla hizmete sunulacağını aktaran Aşgın, hizmete açılmasıyla kent merkezindeki kütüphane sıkıntısının da giderileceğini kaydetti. Aşgın, sürekli açık olacak kütüphanede gençlere ikramlarda bulunacaklarını, rahat etmeleri için her ayrıntıyı gözeteceklerini vurguladı.

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapmasından ötürü Çorum'un önemli bir tarih ve kültür merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çeken Aşgın, yeni kütüphaneyle Çorum'un önemli bir ilim merkezi olması yolunda adım atılacağını ifade etti.