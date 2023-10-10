Coşar Kulaksız’ın "Arada" sergisi Tophane-i Amire’de açıldı

İnsanın arada kalmışlık duygusunu betimlediği görüntülerden oluşan "Arada" Coşar Kulaksız Fotoğrafları sergisi, kitabıyla birlikte sanatseverlerle buluştu. Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden biri olan ve 2017 yılında Çin’de gerçekleştirilen Dali Fotoğraf Festivali'ne ve İngiltere'nin önde gelen uluslararası çağdaş fotoğrafçılık festivali Format Festival Derby 2023’e katılan ilk ve tek Türk sanatçısı olan Coşar Kulaksız’ın yeni sergisi "Arada”, üç yıllık bir çalışmanın ürünü.



"İNSANIN YALNIZLIĞI VE ARADA KALMIŞLIK ÜZERİNE BİR SERGİ"



Kulaksız’ın yalnızlık ve içindeki karanlık ile yüzleştiği ‘’Unuttuklarımızı Özlediğimiz, Hatırladıklarımızdan Uzaklaştığımız Bir Oyun Bu’’ fotoğraf projesinin ardından içsel serüveninin devamı olan “Arada” fotoğrafları, insanın karanlık ile aydınlık, medeniyet ile doğa, aşk ile nefret, geçmiş ile gelecek ve aynı kalmak ile değişmek gibi arada kalıp, kendisini sıkışmış hissettiği duyguları fotografik olarak betimliyor.



Küratoryal konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in üstlendiği, sergi metinlerini ise şair Gonca Özmen’in yazdığı “Arada” projesi hakkında konuşan Kulaksız, ‘’Sergide toplam 30 fotoğrafı, çok alışılagelmemiş bir sergileme biçimi olarak 15 ikili set halinde birbirleri ile hem zıt hem de alakalı olarak arada kalmışlık duygusunu farklı format, mekan ve içeriklerle izleyici ile buluşturuyorum’’ dedi.

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