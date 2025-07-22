Cosby Ailesi yıldızı Malcolm-Jamal Warner hayatını kaybetti

MALCOLM-JAMAL WARNER KİMDİR?

1970 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Malcolm-Jamal Warner, kariyerine çocuk yaşta başladı.Cosby Ailesi ile şöhreti yakalayan ünlü isim, 1984-1992 yılları arasında projede; Theodore (Theo) Huxtable karakterine hayat verdi. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.

2012 yılında Reed Between the Lines dizisindeki performansıyla NAACP tarafından en iyi komedi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ünlü isim, A Different World, Jeremiah, Sons of Anarchy, Suits gibi dizilerde yer aldı ve 1986 yılında Saturday Night Live’ı sundu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bu konuda konuşmayan Malcolm-Jamal Warner, kısa bir süre önce katıldığı bir programda 2017’de evlendiğini ve 8 yaşında bir kızı olduğunu açıklamıştı.