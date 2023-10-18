Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem Dost Meclisi’nde buluşuyor

Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem “Dost Meclisi” başlıklı Türk halk müziği konserinde bir araya geliyor.

Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem Dost Meclisi’nde buluşuyor

Anadolu ezgilerini müziğiyle buluşturan Coşkun Karademir, çok sayıda dizi, film ve belgeselin müziklerini besteledi. Solo konserlerinin yanı sıra quartet ve topluluk projeleriyle bu toprağın ezgilerini dünya müziği dinleyicileriyle buluşturan Karademir, özgün projeleriyle halk müziğine yeni bir soluk getiriyor. Coşkun Karademir, 15 Kasım’da İş Sanat’taki “Dost Meclisi” konserine farklı türlerini kendine has yorumuyla dinlemeye alışkın olduğumuz Ceylan Ertem ve pop müziğin başarılı ismi Buray’ı da dahil ediyor.

İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek “Dost Meclisi” 20.30'da başlayacak.

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