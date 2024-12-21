Courteney Cox Çığlık 7 ile geri dönüyor

27 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin kadrosunda; Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi ünlü isimler rol alıyor.

Meşhur korku serisi Çığlık'ın 7. filmi için çalışmalar sürüyor. Oyuncu kadrosu giderek şekillenen filme son olarak Courteney Cox , katıldı. Serinin tüm filmlerinde rol alan yıldız isim, ikonik rolü Gale Weathers'a geri dönüyor.

Öte yandan şimdiye dek birçok aksilik yaşanan Çığlık 7 filminde rol alacak olan Melissa Barrera, Filistin'e destek veren paylaşımları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Barrera'nın ardından Jenny Ortega da filmden ayrılma kararı almıştı.



İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini duyurmuştu.