Covid vakalarında "Barbienheimer" etkisi

Gişe rekorları kıran “Barbie” ve “Oppenheimer” filmleri, Covid vakalarında yaşanan artışın kısmen sorumlusu ilan edildi.



Guardian'ın haberine göre epidemiyologlar, filmleri izlemek için sinemaya yapılan geziler de dahil olmak üzere toplu buluşmaların, enfeksiyonlarda görülen hızlı artışta rol oynadığını savundu.

Haber, aşı uzmanı Peter Hotez'in sosyal medyada yaptığı, "Debbie Downer olmak istemem. Ama Barbenheimer sonrası bir Covid dalgasından endişelenen var mı?” paylaşımına dayandırıldı.



Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolde yer aldığı "Barbie", gişede 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi, Warner Bros'un da en çok seyredilen filmi oldu. Atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini konu alan "Oppenheimer" da Barbie ile birlikte 21 Temmuz'da vizyona girdi. Her iki film de geride bıraktıkları haftalar boyunca sinema salonlarının en çok seyredilen filmi olma özelliğini koruyor. İki filmin vizyon macerasına birlikte çıkmaları ve benzer ilgiyi görmeleri nedeniyle, başlattıkları akıma "Barbienheimmer" adı verildi.