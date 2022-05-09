Crazy Rich Asians'ın devam filmi geliyor

2018 yılına damgasını vuran romantik komedi Crazy Rich Asians 'ın devam filmi uzun zamandır bekleniyor. Hayranların bekleyişi devam ederken, bir yan hikayeyi anlatacak olan spin-off filmiyle ilgili müjdeli haber geldi: Warner Bros. film için çalışmalara başladığını duyurdu. Beyazperde'nin haberine göre, orijinal filmde Gemma Chan tarafından canlandırılan Astrid Young Teo ile Harry Shum Jr. tarafından canlandırılan Charlie Wu arasındaki romantik ilişkiye odaklanacak olan filmin senaryosunu, 'Barry' dizisinin yazarı ve yapımcısı Jason Kim kaleme alacak. Astrid, Nick Young'ın (Henry Golding'in karakteri) yeni boşanmış, bekar kuzenidir ve filmin uyarlandığı kitaplara göre Charlie Wu, onun ilk aşkıdır. Daha önce nişanlı olan çift, Astrid'in Charlie'yi uygun bir koca olarak görmeyen ailesi tarafından ayrılmıştır. Astrid, muhteşem güzelliği ve kusursuz moda anlayışıyla tanınır.

Jon M. Chu'nun yönettiği Crazy Rich Asians filminde Astrid, kocası Michael'ın (Pierre Png) kendisini aldattığını öğrenir ve ondan ayrılır. Nick ve Rachel'ın nişan partisinde karşılaştığı Charlie ile yıllar sonra yeniden bağlantı kurar.



Crazy Rich Asians devam filmi de şu anda hazırlık aşamasında ve senaryosu Amy Wang tarafından yazılıyor. Hem devam filmi hem de yan hikaye, Kevin Kwan'ın üçlemesindeki 2. kitap olan China Rich Girlfriend ile bağlantılı olacak. Bu kitap, Astrid ve Charlie'nin ilişkisini kapsamanın yanı sıra Constance Wu ve Henry Golding'in karakterleri Rachel ve Nick'in, Rachel'ın babasını bulmak için Şanghay'a yaptıkları bir geziyi takip ediyor.