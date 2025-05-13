Creed evreni genişliyor: Yeni dizi yolda

Creed film serisinin spin-off dizisi için çalışmalar başladı. Amazon Prime Video imzalı dizinin adı ise Delphi olarak açıklandı. Dizinin konusu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da dizinin spor salonunda antrenman yapan genç boksörleri konu alacağı söyleniyor.

Creed filmlerinin yıldızı Michael B. Jordan dizinin yönetici yapımcılarından biri olacak. Creed filmlerinde, Delphi Gym Tony "Little Duke" Evers Jr. tarafından işletiliyor. Wood Harris, üç Creed filminde de Little Duke'u canlandırdı.

