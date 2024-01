CRR Konser Salonu'nun yeni sezon konser programı açıklandı

"İBB KÜLTÜR VE SANAT ODAĞI'NI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"



Volkan Aslan, geçen yılın ilk 9 ayında İBB sahneleriyle çocuk ve yetişkin oyunları ile özel tiyatrolara kapıları açtıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Sanat mekanlarımızın bir yandan sayısını çoğaltıp, işlevlerini çeşitlendirirken, öte yandan kentteki sanat girişimleri ve kolektiflerinin de kullanımına açarak onlarla paylaşmayı hedefliyoruz. 2023'ün ilk 9 ayında kültür ve sanat kurumlarına, derneklere ve bağımsız sanatçılara sivilleşme politikamız doğrultusunda mevcut salonlarımızı 460 kez tahsis etmekle yetinmiyor, 'yeni nesil kültür merkezi' adıyla sivilleşmenin ilk durağı olacak İBB Kültür ve Sanat Odağı'nı hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz.



Bağımsız sanatçıların üretim yapıp eserlerini sunabilecekleri alanların kısıtlı olduğu kentimizde, tiyatrocuların, müzisyenlerin, ressamların, çağdaş sanatçıların, dansçıların provalarını yapıp sanatlarını sergileyecekleri farklı işlevleri esnek biçimde barındıran yapı olarak inşa edilen İBB Kültür ve Sanat Odağı, İstanbul'da sivilleşen kültür ve sanat anlayışının ilk örneği olacak. 2 bin 200 kişilik çok kullanımlı büyük salon, 600 kişilik tiyatro salonu, Black Box, özel tiyatrolar için 4 adet prova sahnesi, müzisyenler için kayıt olanağı da bulunan müzik prova stüdyoları, kütüphane, ortak çalışma alanları ve tüm kentlilerin kullanımına sunulacak atölyeler yer alacak."



"DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIMIZ BİR PROGRAM HAZIRLADIK"

CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ise "Geçtiğimiz sezonlar boyunca sizlerin desteği ve ilgisiyle, ulusal ve uluslararası birçok önemli konser ve müzik etkinliğine ev sahipliği yaptık. Bu yıl da sanatın farklı renklerini ve dünyanın dört bir yanından gelen dünyaca ünlü isimleri ağırlayacağımız bir program hazırladık." dedi.



Programın sadece bir konser dizisinden ibaret olmadığının altını çizen Orhan, şu bilgileri verdi:



"Sanat eğitimine de büyük bir katkı sağladığına inandığımız ve sonuçlarını mutlulukla gözlemleme imkanı bulduğumuz 'Ustalık Sınıfları', 'Girişte Solda' müzik söyleşileri ve 'Yüzyılın Yüzleri' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz müzik buluşmaları, müzik öğrencilerine salonumuzun fuayesini açarak onları dinleyicilerle buluşturduğumuz 'Genç Müzisyenlere Destek Projesi' konserlerimiz ve her çarşamba ücretsiz olarak yine fuayemizde gerçekleştirdiğimiz 'Beş Çayı Konserleri' ile dolu. Burada amacımız, CRR'yi her an yaşayan bir müzik mabedi haline getirmekti, buna adım adım şahit olmak büyük mutluluk. Buna şimdi de yeni kurulacak olan 'İBB Genç Akademi Orkestrası'nı eklemenin heyecanı içindeyiz."



Orhan, 2023 konser sezonuna dair verilerden de bahsederek, "Geçmiş 21 yılın ortalamasında yüzde 31,5 olan doluluk oranı, geçtiğimiz sezon yüzde 61'e yükselerek iki katına çıktı. Kapalı gişe konserlerinin ortalaması son 21 yılda 9 iken, geçen sezon bu sayı 24'e ulaşarak neredeyse üç kat artış gösterdi. 796 koltuğun doluluk ortalaması ise 258'den 501'e yükseldi." ifadelerini kullandı.



Toplantıda ayrıca İBB Kültür Etkinlikleri Müdürü Gülayşe Eken, programlar hakkında bilgi sundu. CRR'de yeni sezonda konser verecek isimler arasında İspanyol keman sanatçısı Leticia Moreno, caz dünyasının önde gelen piyanistlerinden Antonio Farao, Azerbaycanlı müzisyen Alafsar Rahimov ve Portekiz'in yükselen fado yıldızı Sara Correia yer alıyor.