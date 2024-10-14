CRR'de İBB Genç Müzisyenlere Destek Programı başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından İstanbul'da bulunan üniversitelerin konservatuvar müzik bölümü 3 ve 4. sınıflar ile yüksek lisans öğrencilerine sahne alma imkanı sağlanacak.



Programa, bir saatlik solo, duo, trio veya quartet performans repertuvarına sahip konservatuvarlılar başvuru yapabilecek.



Katılım koşullarını sağlayan gençlere performanslarını gerçekleştirecekleri bir alan sunulurken, bir yandan da maddi destek sağlanacak.



Başvurular, içeriğin uygunluğu, başvuru yapılan etkinliğin daha önce sahnelenip sahnelenmediği gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirilecek. Genç müzisyenler, "forms.ibb.gov.tr/kultur/genc-muzisyenlere-destek-basvuru-formu/" linkinden programa başvuru yapabilecek.