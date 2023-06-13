CSO Ada Ankara'da Vivaldi’nin doğumunun 345. yılı için özel konser

İtalya’nın barok efsanesi Antonio Vivaldi’nin doğumunun 345. yılı, Almanya’nın en sevilen oda müziği topluluklarından Kölner Akademie’nin özel bir konseri ile CSO Ada Ankara'da kutlanacak.

Dünya çapında üne sahip topluluk, Vivaldi’nin barok müziğin büyüleyici evrenine sürükleyen eserleri ile 16 Haziran’da müzikseverlerin karşısına çıkacak.



Eski dönem çalgıları ile verdikleri konserlerde muhteşem barok yorumlarının yanı sıra romantik dönem bestecilerini de ustalıkla seslendiren Kölner Akademie, Ankara’da vereceği ilk konserinde batı müziği tarihinin en sevilen ve eserleri her daim hayranlıkla dinlenen bestecilerinden Antonio Vivaldi’nin konçertolarını seslendirecek.

Doğumunun 345. yılında, ünlü Venedikli bestecinin obua, keman, flüt, mandolin, yaylılar ve nefesli-yaylı çalgılar için yazdığı eserler müzikseverlere kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti vadediyor.