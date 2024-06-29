Çukurca ev sahipliği yaptığı festivalle şenlendi

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival, kentin yanı sıra il dışından gelen yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını buluşturdu.



Irak sınırında dağlarla çevrili ilçede gerçekleştirilen festivale katılan rafting sporcuları Zap Suyu'nda rafting yaptı, sporcular da güven ortamının sağlandığı Han Yaylası'ndaki bisiklet yarışmasına katılarak bölgede sağlanan huzur ortamının keyfini çıkardı. Paramotor, yamaç paraşütü gösterisi ve uçurtma şenliği ile gökyüzünün renklendiği ilçede, fotoğraf sanatçıları da yörenin günlük yaşantısını, kültürel değerlerini, tarihi susam değirmenlerini, kale evlerini, çeltik ve susam tarlalarını ve yaylalarda konaklayan göçerleri fotoğraf karelerine yansıttı.



Birbirinden renkli etkinliklerle güzel zaman geçiren katılımcılar ve ilçe sakinleri, kurdukları gönül bağıyla kardeşlik duygularını pekiştirdi. Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, festivalin coşkulu geçtiğini ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Han Yaylası'nda ilk kez bir şenliğin düzenlendiğini belirten Kumcu, "Orada dağ bisikleti yarışması yaptık. O bölgede tekrar huzurun hakim olmasını kutladık. O bölge zamanla çok acılar çekti ama şu anda bölgemizde huzur ortamı var. Vatandaşlarımız da huzurlu. Çukurca'nın doğal güzelliklerini görmeyen herkesi Irak sınırındaki bu güzel ilçemize bekliyoruz. Festivalimiz renkli etkinliklerle devam ediyor. Rus dağcı tırmanış yaptı. Organizasyonumuz uluslararası boyuta geldi." dedi.



Kumcu, ilçenin eşsiz doğal güzelliklerinin bulunduğunu, doğa sporlarının merkezi olmaya aday bir yer olduğunu vurguladı.



Bu potansiyeli ön plana çıkarmak için etkinlikler yaptıklarını anlatan Kumcu, "Zap Suyu'nun Manavgat'tan bir farkı yok. Çok iyi bir debiye sahip. Önümüzdeki süreçte Türkiye Rafting Şampiyonası Zap Suyu'nda düzenlenecek. İnşallah biz de o alanı rafting, su sporları merkezi alanı haline getireceğiz. Bu etkinlik inşallah ilçemizin tanıtımına katkı sağlar. Türkiye'nin birçok yerinden misafirlerimiz geldiği için esnafımıza da büyük katkısı oluyor. Onlar da 4-5 gün burada konaklıyorlar." ifadelerini kullandı.