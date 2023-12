Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC fotoğrafları sergisi İstanbul'da açıldı

Bütün dünya devletlerine seslendiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:



"İnsanlığa da seslenmek istiyorum; Kıbrıs Türk halkı medeni dünyanın bir parçasıdır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını farklı siyasi emellerle dışlamaya, izole etmeye, ambargolarla bizim ekonomik potansiyelimizi yıpratmaya yönelik her türlü hareket insan haklarına aykırıdır. Dolayısıyla işte bu sergi ile bir kez daha insanlığa sesleniyoruz. Biz sanata ve kültüre çok değer veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz mutlak surette hak ettiği yeri alacaktır."



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO'nun KKTC'ye verdikleri değerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu fotoğraflarda da göreceğimiz gibi, benim her zaman mesajım çevremize, doğamıza sahip çıkmak. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ımız dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi, Doğu Akdeniz'in en güzel adası. Yeşilimizle mavimizle çevremizle doğal güzelliklerimizle, tarihimizle..." ifadelerini kullandı.



Fotoğraf severlerle KKTC'ye turizm maksadıyla gidenlerin ülkenin güzelliklerini dikkatle izlemeleri tavsiyesinde bulunan Tatar, Kıbrıs'ın ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon olduğunu anlattı. Tatar, şu anda turizmde çok önemli aşamaların kat edildiğini dile getirerek, "Turizm potansiyeli çok büyüktür ve her Türk vatandaşının nerede olursa olsun, mutlak surette Kıbrıs'ı ziyaret etmesi lazımdır." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden yansıyan bu fotoğraflara bakınca, onun gözünden Kıbrıs'ın tabiatına, insanına, camisine, medresesine bakınca, güçlü ve yeni bir Kıbrıs’ın kurulduğunu göreceğiz. Kıbrıs fotoğraflarının siyasete de sanata da yansıyan etkili mesajlarının, dost ve düşman için de güçlü mesajlar olacağından eminiz." diye konuştu.



Avdagiç, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Fotoğraf metaforundan yola çıkarak söylemek isterim ki, biz Kıbrıs'ın fotoğrafını ilk kez 1571'de Lala Mustafa Paşa ile birlikte çektik. Bu fotoğrafın kadrajı da kompozisyonu da her santiminde Türk'ün ruhunu ve mührünü taşıyordu. Kıbrıs fotoğrafımızı duvardan indirmek isteyenler olunca, 1974'te görkemli çağdaş bir Kıbrıs fotoğrafı daha çektik ve dost düşman görsün diye aynı yere astık. Bu fotoğrafın çekilmesinde, Rauf Denktaş’ın büyük emeği vardı. Merhum Denktaş, 40 yıl önce fotoğrafımızı çerçeveletip her türlü saldırıdan korudu. 1983 yılındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilanımızın bir anlamı da buydu. Aradan geçen 40 yıl boyunca son Kıbrıs fotoğrafımızın yıpratılma gayretlerine şahit olduk. İşte Rauf Denktaş'tan sonra, fotoğraf tutkunu ikinci Cumhurbaşkanı olan Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs fotoğrafına yönelen her türlü saldırıya karşı diri bir mücadele ortaya koydu, cesur bir duruş sergiledi. Kıbrıs'ın Türk fotoğrafını muhafaza etti." Sergide Tatar'ın çektiği, KKTC'nin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültür-sanat ve gastronomi zenginliğini yansıtan 29 kare yer alıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eminönü'nde İTO tarafından restore ettirildikten sonra kültür-sanat ve araştırma mekanı olan tarihi Liman Han'ı gezdi. Tatar, burada İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi, Kitap İstanbul ve Dersaadet Kütüphanesi hakkında bilgi aldı.



"Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC" fotoğraf sergisi, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.