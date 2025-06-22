Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu AKM'de konser verdi
8-13 yaş grubu müzisyenlerin oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) verdi.
"Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) verdi.
"Geleneksel müziği yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak" amacıyla kurulan orkestra, Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı.
YÖRESEL EZGİLER SENFONİYLE BULUŞTU
Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgilerin senfonik düzenlemeyle seslendirildiği konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunuldu.
Konsere konuk sanatçı olarak katılan Aydilge "Arkadaşım Eşek", Burak Kut ise "Yurdumda" şarkılarını koroyla birlikte seslendirdi.
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
8-13 YAŞ GRUBU MÜZİSYENLERDEN OLUŞUYOR
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubu müzisyenlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki grup halinde çalışmalarına devam ediyor.
Ekim 2024'te 1000'e yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan koro, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi.
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