Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu AKM'de konser verdi

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) verdi.

"Geleneksel müziği yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak" amacıyla kurulan orkestra, Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı.

YÖRESEL EZGİLER SENFONİYLE BULUŞTU

Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgilerin senfonik düzenlemeyle seslendirildiği konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunuldu.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan Aydilge "Arkadaşım Eşek", Burak Kut ise "Yurdumda" şarkılarını koroyla birlikte seslendirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.