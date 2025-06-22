Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'ndan "Gazze Ağıtı"

"Geleneksel müziği yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak" amacıyla kurulan orkestra, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı.



Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle ve Türk Telekom'un ana desteğiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, "milli müzik mirasını geleceğe taşımayı ve geleceğin sanatçılarına ilham olmayı" hedefliyor.



ÇOCUKLAR YÖRESEL EZGİLERİ SENFONİYLE BULUŞTURDU

Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgilerin senfonik düzenlemeyle seslendirildiği konserde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunuldu.



Koro, konserde "Allegro", "Rüzgarın Şarkısı", "Mayıs Şarkısı", "Süt İçtim Dilim Yandı", "Gökte Yıldız Ay Misun", "Gezsen Anadolu'yu", "Dere Geliyor Dere", "Bağa Gel Bostana Gel", "Çemberimde Gül Oya", "Zilli Maşa Darbuka", "Vardar Ovası", "Fikrimin İnce Gülü", "Nihavend Longa", "Yurdumda", "Kırlara Doğru", "9. Senfoni", "Arkadaşım Eşek", "Dağlar Gibi Dalgaları" ve "Atabarı" eserlerini seslendirdi.



Opera sanatçısı ve koro şefi Hülya Kazan, konserin "21 Mart Dünya Müzik Günü"nde düzenlendiğine işaret ederek, "250 mutlu ve güzel çocuğumuzla birlikte bugünü sizlerle kutlamak istedik. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Onlar çok çalıştılar, şarkılarını söylemekten ve sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldılar. Onlar çok mutlular ancak dünyada yaşlarının üstünde acılar yaşayan ve çok mutsuz çocuklar da var. Çünkü dünyada korkunç savaşlar oluyor." dedi.